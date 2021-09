L’estrena competitiva del Gimnàstic de Manresa no va ser reeixida i el conjunt escapulat va deixar escapar dos punts contra el Jàbac i Terrassa (1 a 1). L’excel·lent joc exhibit pels jugadors d’Adrià Talavera durant la pretemporada ahir només es va insinuar durant 40 minuts del primer període. Així doncs, quan tot just s’havien disputat 53 segons, els manresans van encaixar un inesperat gol. L’egarenc Juan Piera va assistir des de la posició d’interior dret Joel Castillo i l’habilidós jugador de banda va superar Àlex Pérez amb una rematada rasa i creuada. Els locals es van refer de l’errada comesa i del gol encaixat i van fer-se amb la possessió de la pilota i amb la iniciativa ofensiva a partir del minut 5. Álex Bravo va encarar en solitari el porter Queró, però aquest el va deixar sense espai per rematar amb la seva ràpida sortida (min 16). Quatre minuts després, Bakary Cissé va reequilibrar el marcador amb un potent xut ras i creuat. Els amfitrions van mantenir el seu domini fins al descans, però no van crear més ocasions de gol. A la represa, els egarencs van reorganitzar el seu sistema defensiu i van anivellar el nivell d’intensitat dels escapulats, mentre que el Gimnàstic no va recuperar mai la necessària fluïdesa ofensiva. Sergi Dussán va generar la primera acció de perill amb un enverinat xut llunyà (min 78) i, ja en el minut 94, després d’un córner, els locals van disposar d’una triple oportunitat, però un defensa va bloquejar el xut de Nicolás Olmedo; el porter va aturar el d’Àlex Munera i Ian Martínez va rematar per sobre del travesser.