Els equips estatals d’enduro masculí i femení van signar uns meritoris segon i tercer lloc, respectivament, en els Sis Dies Internacionals d’Enduro que s’han disputat aquesta setmana a cavall de les valls de Staffora (Pavia) i Curone (Alessandria), amb la població de Rivanazzano com a epicentre.

Els dos membres de la formació masculina de les nostres comarques, el surienc Josep Garcia i el nargoní Jaume Betriu,van ser els pilots més destacats a Itàlia i van propiciar la segona posició final de l’equip estatal. Josep Garcia es va imposar en cinc de les sis proves disputades. Només el va poder superar l’italià Andrea Verona el quart dia de competició, després d’acabar darrere del surienc en les tres primeres jornades. Per la seva part, Jaume Betriu va millorar dia rere dia les seves prestacions i classificació i de l’onzè lloc signat en la jornada inicial va passar al tercer segellat ahir. Les actuacions de Marc Sans i de Cristóbal Guerrero no van ser tan remarcables però van possibilitar el subcampionat del combinat estatal, només superat per l’equip amfitrió liderat per Verona.

Mireia Badia va propiciar el tercer lloc de l’equip femení, que completaven la madrilenya Sandra Gómez i l’osonenca Júlia Calvo. La nord-americana Brandy Richards va dominar les sis jornades mentre Mireia Badia i l’anglesa Jane Daniels es repartien equitativament les segones i les terceres posicions: tres per a cadascuna. Lògicament, la formació nord-americana va guanyar el Sis Dies Internacionals d’Enduro i l’equip de la Gran Bretanya va pujar al segon graó del podi.