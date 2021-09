Agents d'Agència Nacional de Vigilància Sanitària brasilera (ANVISA) han irromput en el terreny de joc en el qual es jugava un partit entre les seleccions de futbol del Brasil i l'Argentina per incompliment dels protocols del coronavirus per part de quatre jugadors de la selecció argentina, la qual cosa ha propiciat que la trobada es suspengués cinc minuts després d'haver començat el partit.

Els agents han entrat en la pista de l'estadi Nao Química Sorra de Sao Paulo per emportar-se als quatre futbolistes de la selecció argentina que militen en la Premier League anglesa: Emiliano Martínez, Giovani El Celso, Cristian Romero i Emiliano Buendía.

En resposta, la selecció argentina va abandonar el terreny de joc després d'una discussió i va decidir tornar al seu hotel, després de la qual cosa es va suspendre oficialment el partit.

Els quatre jugadors van estar a Anglaterra en els últims 14 dies, però no ho van anunciar així en el qüestionari d'entrada al país, encara que havien rebut el vistiplau de la Confederació Sud-americana de Futbol (Conmebol) per jugar el partit després d'un avís de les autoritats brasileres. ANVISA havia informat prèviament que va encarregar a la Policia Federal l'aïllament immediat dels quatre jugadors argentins perquè no es pot entrar al Brasil si en els últims 14 dies s'ha estat a Sud-àfrica, Irlanda del Nord o l'Índia.

Messi, Neymar y la foto de la jornada. Perdió el fútbol en Brasil. pic.twitter.com/5WjdvxDBi6 — Pablo Giralt (@giraltpablo) 5 de septiembre de 2021

"Davant la confirmació que les informacions aportades pels viatgers eren falses, AVINSA ha comunicat els fets a la Policia Federal perquè s'apliquin immediatament les diligències pertinents en l'àmbit de l'autoritat policial", ha explicat l'organisme."Hem arribat a aquest punt perquè no s'ha complert el que va recomanar ANVISA des del primer moment. Se'ls va instar a romandre aïllats a l'espera de deportació, però no es va complir. Es van desplaçar fins a l'estadi, van entrar en el camp,... hi ha una seqüència d'incompliments", ha explicat el director-president de ANVISA, Antonio Barra Torres, en declaracions a la cadena Globo.

"Seran multats per una seqüència d'infraccions sanitàries. La primera infracció ha estat no complir amb l'aïllament; l'anterior, no respondre de manera fidedigna al formulari de viatger i seguim. Amb més de 500.000 morts enmig de la pandèmia, les ordres estan per a complir-les", ha reblat.