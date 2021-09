El CE Berga es va adjudicar ahir la 5a edició de la Copa Cor de Catalunya en derrotar l’Atlètic Gironella a la final amb un gol de Crespo tot just començar el partit. En el matx disputat a Sant Joan de Vilatorrada, cada equip va dominar una part i hi va haver moltes ocasions desaprofitades.

El Berga va accedir a la final com a primer classificat del grup B, amb 4 punts, després que la victòria assolida divendres pel Sallent sobre la Pirinaica (3-2) impossibilités la classificació dels manresans.

La primera meitat va ser igualada, però el Berga va tenir les millor ocasions d’uns 45 minuts inicials intensos i amb moltes faltes. El gol que va decidir la final no va trigar gens a arribar: al minut 3, Andy Crespo va aprofitar una indecisió entre la defensa i el porter per picar la pilota per sobre i anotar l’1-0. Els gironellencs, per la seva part, van tenir una gran oportunitat al minut 44, però Eric va fallar en un contra un amb el porter rival que no va saber resoldre.

En el segon temps, el Gironella va sortir molt millor, pressionant a dalt i agafant la posessió de la pilota, un fet que va descol·locar el Berga. L’equip del baix Berguedà va protagonitzar moltes arribades buscant el gol de l’empat, i va entrar en diverses ocasions per la banda dreta.

En el minut 72, Manel va enviar fora una volea, i cinc després Ferran va xutar creuat i Peralta va salvar el gol. El Gironella no cedia en l’intent d’empatar la final. Poc després, Safont va xutar fora, a prop de la porteria. Per la seva part, el Berga també hauria pogut sentenciar el partit però Sala va fallar sol davant del porter, el mateix que a pocs minuts del final va fer el Gironella a l’altra àrea. El desencert ofensiu, però, es va mantenir fins al xiulet de l’àrbitre i el Berga va alçar el trofeu.