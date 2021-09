Els equips femenins del FC Pirinaica (Segona Divisió) i el Club Gimnàstic de Manresa (Primera Divisió) van dirimir el guanyador de la segona edició del Torneig Interbarris femení. Les escapulades van fer prevaler la seva superioritat tècnica i van revalidar el títol assolit el 2019 (1 a 4).

Les jugadores de David Pleguezuelos van deixar palesa la seva qualitat des dels primers minuts de joc. La davantera escapulada Tània Catllà va donar avantatge al Gimnàstic quan encara no s’havien consumit quatre minuts. Catllà va rebre una pilota a la frontal de l’àrea de penal i va rematar a gol per alt de forma inapel·lable. Les vermelles no es van descompondre i vuit minuts després van replicar mitjançant una penetració per la dreta de Sara Pons que va finalitzar amb un xut creuat per sobre del travesser. Per aturar les escomeses ofensives del seu oponent, el FC Pirinaica va optar per provocar el fora de joc de les escapulades i ho va aconseguir en sis ocasions abans del descans. A més, la portera Laura Reguant va conjurar les enverinades rematades de Zoe Torras (minuts 33 i 43) i Queralt Pujol no va poder aprofitar el refús de la segona jugada per ampliar l’avantatge escapulat.

El Gimnàstic de Manresa va encarar la represa amb l’anhel de sentenciar. Als 49 segons, Mariona Sebastià va lluir aptituds defensives i va impedir una doble ocasió d’Evelin Castilla, però Zoe Torras no va malbaratar un u contra u per marcar el segon gol del seu equip (min 51). Vuit minuts després, la final estava sentenciada. Zoe Torras va fer el tercer amb una precisa vaselina (min 57) i després va tenir la generositat de propiciar que Evelin Castilla culminés una jugada iniciada per ella mateixa (min 59). Les escapulades van disposar de sis ocasions més per ampliar la golejada: quatre a càrrec de Zoe Torras, inclosa una rematada al pal i una altra al travesser, i dues protagonitzades per Paula Oller. Finalment, la perseverança del FC Pirinaica va rebre la recompensa del gol de l’honor quan la davantera d’origen sirià Arig Kamalkaz va marcar un golàs.