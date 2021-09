La UE Sant Pau i el juvenil B del CE Manresa, els guanyadors dels triangulars disputats dissabte, van protagonitzar una interessant final de la 12a edició del Torneig Interbarris (0 a 0). Dos jugadors de la UE Sant Pau, Cristian Acebedo i Nil Trapé, es van lesionar dissabte i es van afegir a les altres cinc baixes per lesió que ja tenia l’equip. Per això, el tècnic Marc Andreu va encarar la final amb només onze jugadors. La UE Sant Pau va dominar el juvenil B del CE Manresa durant un primer acte en el qual els seus jugadors van rematar o es van acostar amb perill a la porteria blanc-i-vermella en dotze ocasions, per quatre de l’equip de Carles Manso. Adrià Pérez va conjurar el xut més perillós de la UE Sant Pau, executat per Abdou Aziz (min 17). La calor va convertir en un martiri per a ambdós conjunts la segona meitat. Omar Aboganem (min 59) i Dani Cayuela (min 82) van poder tenyir la final de blanc-i-vermell i Adrià Pérez va impedir la victòria de l’oponent en refusar un enverinat xut de Roger Blanes (min 87). Una emocionant tanda de 22 penals va dirimir el vencedor (8 a 9). Bernat Merinas va transformar la pena màxima decisiva.