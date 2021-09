Entremig de sengles eliminatòries per accedir a la fase de grups de la Lliga de Campions que estan sent molt complicades, el Llevant i el Reial Madrid es van veure les cares ahir al matí al camp del conjunt valencià en la jornada inaugural de la Lliga Iberdrola. Alba Redondo (2), Baños i Tatiana van infringir una severa derrota a l’esquadra blanca (4-0) en un partit que es preveia igualat entre el 3r i el 2n del campionat anterior.

El Llevant va perdre dimecres contra el Lió per 1-2 i el Madrid va empatar dimarts 1-1 a Valdebebas amb el Manchester City en els duels d’anada de la darrera eliminatòria classificatòria per a la Lliga de Campions. Dimecres, els dos conjunts jugaran la tornada, però ahir van haver de mesurar forces entre ells, en una mala jugada de l’atzar del calendari, i la duresa d’aquest inici de temporada va ser letal per a les madrilenyes.

Núria Mendoza, afermada al centre de la defensa granota, va jugar tot el partit. La jugadora de Monistrol de Montserrat va deixar aquest estiu la Reial Societat per fitxar per un dels grans de la Lliga i està rendint a alt nivell en un començament de curs d’alta exigència. Ahir tenia al davant una davantera molt perillosa, amb Athenea, Zornoza i una Esther González que tornava a l’equip en el qual va marcar un munt de gols fins a la temporada anterior.

El Llevant es va avançar al minut 4 amb un gol d’Alba Redondo en rematar una assistència de Toletti, i va controlar la situació davant d’un Madrid que va deixar alguna titular a la banqueta, com és el cas de Kenti Robles. El conjunt local, dirigit per Ángel Villacampa, va sentenciar al segon temps: en el 54, Leire Baños va fer el 2-0 amb un xut llunyà. I el tercer el va transformar de nou Redondo culminant al 80 una jugada que va iniciar Alharilla baixant l’esfèrica amb un toc de molta classe i cedint-la a Toletti perquè la centrés. En el 90, Tatiana va rubricar la inesperada golejada.

Golejada al Rayo de Paula

La pretemporada del Rayo ha estat caòtica i ahir les de Vallecas ho van pagar amb una golejada contra l’Atlètic (5-0) en el derbi madrileny. L’equip en el qual va ser titular la fruitosenca Paula Fernández va haver d’aturar els entrenaments fa unes setmanes i va convocar una roda de premsa per explicar que el club no les havia convocat per signar els seus contractes laborals.

La victòria blanc-i-vermella va ser incontestable i la va començar a escriure Maitane en el minut 9. Ajbade (33) i Laia Alexandri (44) van deixar el partit pràcticament enllestit, i a la segona part Deyna Castellanos de penal (68) i de nou la defensa colomenca (77) van segellar la golejada. Després d’una temporada fluixa, l’equip matalasser confia lluitar per les posicions europees i tornar així a disputar la Lliga de Campions.

Un Barça intractable

L’estrena de Jonathan Giráldez a la banqueta del Barça va registrar una plàcida victòria per 5-0 contra el Granadilla. L’equip del Triplet –la sesrovirenca Jana Fernández no va jugar– va trigar mitja hora a obrir la llauna, però els dos gols de Bruna Vilamala als minuts 31 i 35 van encarrilar un triomf que van rematar Alèxia (55), Patri (68) i Clàudia Pina (81). Paredes i Rolfo van debutar en partit oficial amb la samarreta blaugrana: la primera va ser titular i va exhibir galons a la defensa, i la sueca va estavellar una pilota al pal.