En un partit trepidant contra un equip de la seva mateixa categoria, el Club Esportiu Bescanó, el CF Igualada (Primera Catalana) va assolir un meritori empat a tres gols després de remuntar dos marcadors adversos (2 a 0 i 3 a 1). Brice Keumanga (min 22) va situar els blaus en desavantatge. L’escenari es va agreujar quan Francesc Pérez va materialitzar el segon gol dels gironins (min 28). Als vuit minuts de la represa, Joel Méndez va retallar la diferència. Quan Gerard Muñoz va fer pujar el 3 a 1 al marcador (min 67), tot feia preveure que els igualadins perdrien. Finalment, els gols de Jonny Vinasco (min 74) i Franc Samaniego (min 81) van possibilitar la igualada final. Dimecres, l’equip de Carlos López va segellar un migrat empat sense gols a Les Comes contra el CFU Can Rull (Segona Catalana). El central bagenc Soufian Grana ha jugat els tres últims amistosos amb els igualadins i es perfila com el substitut de Cristian Castaño (UD Barbastre).

Per la seva part, el CF Martorell va encaixar, dissabte, al Municipal Torrent de Llops, la primera derrota de la pretemporada contra el filial del CE Sabadell (Segona Catalana). Una bona jugada trenada per la davantera local la va materialitzar Ross Willox (min 4), però els vallesans van remuntar amb gols de Vladyslav Kopotun (min 15) i Jaume Piñol (min 69). En contraposició, diumenge, l’equip de Javi Cuesta es va imposar al camp de l’EF Mataró (1 a 2), conjunt de Primera Catalana. Abubacarry Juwara va donar avantatge als mataronins (min 30). Ja a la segona part, Martí Ramos (min 48) i Carles Caballería (min 57) van signar la remuntada.