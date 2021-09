Meritori empat del CF Solsona al Municipal de Mollerussa (1 a 1) en el partit de tornada dels quarts de final de la Copa Lleida. Tot i que aquest marcador no permet als escapulats accedir a les semifinals, ja que en el partit d’anada els solsonins van cedir (1 a 2), els jugadors de Víctor Vera van mostrar un joc agosarat, desinhibit i competitiu que els va capacitar per mantenir un interessant frec a frec amb el seu oponent. Una errada de la defensa escapulada (min 21) va habilitar Edu Barón per encarar i superar Jaume Figueras. Els solsonins van trigar cinc minuts a refer-se, però en el darrer terç del primer període van fer-se amb la iniciativa ofensiva. Les prestacions que oferien els visitants encara van millorar durant el segon acte i Marc Díaz i Marcos Garrido van poder equilibrar el marcador, alhora que les incursions d’Èrik Castillo per les bandes generaven dificultats a la defensa local. Roger Sala (min 89) va aprofitar una jugada d’estratègia arran d’un servei de cantonada per empatar. Un defensor escapulat va cometre tot seguit un innecessari penal que els amfitrions van malbaratar. A més del CFJ Mollerussa, es classifiquen per a les semifinals el CF Balaguer, l’Atlètic Lleida i la UE Tàrrega.