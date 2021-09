El Cadí La Seu segueix lluitant per preparar, amb les màximes garanties possibles, una nova temporada. Les baixes notables que sofreix l’equip han passat factura al conjunt de Bernat Canut davant un TMB Basket molt físic i talentós que s'ha acabat imposant

Retrobament amb l'afició de la Seu

El partit començava amb força, potser la que va faltar al partit de Toulouse per part dels dos equips. Ganes de córrer i anotar, sobretot per un Cadí La Seu que tornava a trobar-se amb la seva afició al Palau d’Esports. De la mà d’una cistella rapidíssima d’Irati Etxarri començava un intercanvi de cistelles que mostraria una igualtat notable entre ambdós conjunts (10-11, minut 5). El període, però, l’acabarien guanyant les visitants a cop de cistelles fàcils a conseqüència de les pilotes perdudes i els erros no forçats de l’equip local. 14-21 en finalitzar el primer assalt.

L’objectiu era clar per aquest inici de segon quart, fer bé la feina i evitar posar-li la vida fàcil a l’equip francès. Dit i fet, un parcial de 5-0 era la reacció local en aquests primers compassos de període (19-21, minut 2). Quan semblava que les coses anaven per bon camí, l’equip visitant trobava l’encert exterior i tampoc perdonava amb cistelles prop del cèrcol. Conseqüència d’això, Bernat Canut es veia obligat a parar el partit tant aviat com veia que el parcial aconseguit era ràpidament contestat. A diferència que els darrers temps morts, ara era el Toulouse Metropole Basket el que colpejava fort i s’enfilava fins al 22-31. La reacció blanc-i-blava arribava amb la primera cistella de Jewel Tunstull amb la samarreta de Cadí La Seu. La nord-americana anotava sota el cèrcol amb falta addicional, sense anotar el tir lliure, i Irati Etxarri la seguia tot seguit, després d’una gran defensa col·lectiva, amb la mateixa cistella i anotant el tir lliure. L’intercanvi de cistelles final deixava el partit al descans amb l’ajustat 31-37.

Forces del Cadí en retrocés

Tornada dels vestidors amb un bàsquet molt vistós, amb un estira-i-arronsa entre els dos conjunts i que seguia deixant al conjunt urgellenc per sota el marcador. El talent de les franceses responia a tota empenta local i, per bona noticia de les nostres, Jewel Tunstull començava a dominar sota el tauler i demostrant bon tir de mitja distància. La gran feina col·lectiva al darrere, amb una Sònia Garcia plantant cara a tothom, i al davant amb el bon fer de trobar a Tunstull a sota junt amb els minuts de Laia Raventós en posició d’escorta catapultaven a les nostres. Xavi Noguera es veia obligat a aturar el partit a pocs instants més de l’equador d’aquest quart (44-48, minut 7). Després del temps mort visitant, tornava a ser l’equip francès el que s’imposava. Junt amb més errades de les nostres, normals en aquestes alçades de pretemporada, les visitants tornaven a agafar distància al marcador i tancaven el quart amb dos tirs lliures de Jakovljevic pel 46-55.

El darrer període enfilava la mateixa dinàmica que els darrers trenta minuts de partit. Primer colpeja un, després colpeja l’altre. Això seguia minvant les esperances d’un Cadí La Seu que volia regalar-li la victòria, tot i ser un partit de preparació, a la seva afició. Les visitants penalitzaven, moltíssim, qualsevol errada local, independentment de la gravetat d’aquestes. El talent del trident format per Loyd, Strunc i Brochant era suficient per seguir desgastant mentalment i, sobretot, físicament a un Cadí La Seu molt tocat per les lesions. La màxima del partit arribava poc just després de l’equador de període, on les de Xavier Noguera aconseguint marxar notablement en el marcador (51-65, minut 6). Les forces de les locals anaven cap baix davant un TMB Basket que seguia fent mal corrent al contraatac i pujant la intensitat minut darrere a minut. Resultat final de 55-67 en aquesta segona prova per una nova, i apassionant, temporada.

La següent cita ja és oficial. Serà diumenge, quan les urgellenques s'enfrontin a l'Spar Girona en la Lliga Catalana al Nou Congost de Manresa

CADÍ LA SEU (55): Laia Raventós 9, Mikayla Pivec 4, Paula Strautmane 2, Irati Etxarri 8, Klaudia Lukacovicova 8 -cinc inicial- Laura Peña 10, Sònia Garcia, Laia Ribes, Jewel Tunstull 14.

TMB BASKET (67): Marine Mulumba 7, Joelly Belleka 9, Isabelle Strunc 12, Kalis Loyd 13, Kiah Gillespie 2 -cinc inicial- Diankéba Guirassy, Margot De Freitas 8, Hélène Jakovljevic 3, Noémie Brochant 13.

Parcials: 14-21; 17-16; 15-18; 9-12.

Àrbitres: Jesús Garcia i Juanfra Paredes.

Incidències: Segon amistós de la pretemporada disputat al Palau d’Esports de la Seu d’Urgell. Ariadna Pujol i Gala Mestres no han jugat perquè segueixen el seu procés de recuperació. Montse Brotons i Karline Pilabere també han causat baixa per molèsties físiques. Ha debutat el nou fitxatge, la pívot americana Jewel Tunstull.