La xifra d’associats que ha aconseguit aplegar el Centre d’Esports Manresa quatre dies abans del debut del primer equip de l’entitat a l’estadi del Congost, el proper diumenge, contra la UE Sants (19 hores), és senzillament espectacular. Ahir al vespre, la junta directiva del club blanc-i-vermell va fer públic que ja comptava amb 358 socis per a la temporada 2021-22, tot i que la cua d’aficionats que volien tramitar la seva alta o renovació i que s’estenia fins a l’exterior del vestíbul de l’estadi del Congost feia preveure que, avui, aquesta xifra ja hagi estat superada. Sens dubte, la campanya de captació d’associats #TrioManresa, que es va presentar a l’exterior de la Cova de Sant Ignasi el passat dimecres, 25 d’agost, ha despertat l’interès dels aficionats al futbol i dels ciutadans de Manresa i el Bages i ja es pot considerar del tot fructífera.

La temporada passada, un curs esportiu marcat per la crisi sanitària i en el qual el públic només va poder donar suport a l’equip, de forma presencial, bàsicament durant la pretemporada i en els tres partits de la segona fase de la competició, el CE Manresa va assolir la quantitat de 280 socis. Per tant, en aquests moments, el club ja té 78 associats més que l’exercici 2020-21. Per això, la junta directiva blanc-i-vermella pretén superar durant el proper cap de setmana les 400 adhesions i albira la possibilitat d’aconseguir la històrica xifra dels 500 associats, un repte quasi utòpic que es va autoimposar la presidenta Ruth Guerrero i el seu equip de col·laboradors i que el CE Manresa no assoleix des del primer quinquenni dels anys vuitanta, quan el conjunt blanc-i-vermell encara jugava al cèntric estadi del Pujolet.

Francesc Soria, portaveu i responsable de comunicació de la junta directiva del CE Manresa, va subratllar ahir que «la campanya #TrioManresa va com un tro, especialment pel que fa a l’expedició de carnets de soci de la modalitat Col·lectius. Molts exjugadors i també familiars de jugadors de tots els equips de l’entitat, s’han acollit a aquesta quota que, si es tramita en companyia d’altres dues persones, per només 20 euros, permet veure tots els partits que jugui a casa el primer equip del Centre d’Esports Manresa».

Per adherir-se a la campanya #TrioManresa, la inscripció com a soci del club blanc-i-vermell s’ha de tramitar presencialment a les oficines de l’estadi del Congost, de dilluns a divendres, de 17.30 hores a 20.30 hores. S’accepta que un dels tres membres del tercet ja fos soci de l’entitat la temporada passada. La campanya #Trio Manresa facilita un descompte del 33% a cadascun dels membres del tercet que la tramiten. Així, per exemple, els aficionats de 18 a 30 anys (Soci Jove), poden aconseguir un abonament anual per només 14 euros. Les diferents tipologies de carnet de soci que ofereix el Centre d’Esports Manresa, així com el seu cost, es poden consultar a les xarxes socials del club manresà.