La cinquantena edició de la Nit de l’Esportista de Manresa ha iniciat el compte enrere per a la celebració de la gala, prevista per aquest dijous, 9 de setembre, a partir de les 19 hores, al Teatre Kursaal. La gala, enguany organitzada directament i excepcional per l’Ajuntament de Manresa, és la gran festa anual de l’esport manresà, un esdeveniment únic que aplega a clubs, equips i esportistes de les modalitats més diverses per compartir la vinculació a uns valors, l’arrelament a un territori i el compromís personal i col·lectiu amb un estil de vida marcat per l’activitat física. L’any 2020 es va suspendre a conseqüència de la crisi sanitària.

La festa serà presentada per Pol Rodríguez, periodista esportiu manresà, de 25 anys, estretament vinculat als mitjans de comunicació del Bages. La regidoria d’Esports de l’Ajuntament va sol·licitar a la geògrafa i meteoròloga Míriam Santamaria que assumís aquesta responsabilitat i la manresana va acceptar amb la premissa que el consistori tingués activat un pla B per si les seves actuals obligacions professionals li impedien complir amb el compromís adquirit.

Pol Rodríguez és actualment la veu esportiva d’Ona Bages, una emissora local que emet contingut radiofònic a bona part dels pobles del Bages, el Solsonès i el Moianès. A més, també forma part de l’equip d’informatius de Canal Taronja. Més enllà d’això, segueix l’actualitat del Baxi Manresa a la lliga ACB com a corresponsal de l’Agència EFE. Anteriorment, el jove periodista manresà va treballar dos estius als departaments d’esports de Catalunya Ràdio i RAC-1 i va exercir com a col·laborador de la secció d’Esports de Regió7.

El tradicional pregó d’aquesta 50a edició de la Nit d’Esportista anirà a càrrec de Manel Estiarte com a esportista manresà que n’ha guanyat més edicions, un total de cinc. El missatge de l’exjugador de waterpolo estarà gravat.

Reconeixements i homenatge

Al llarg de la gala es projectarà un vídeo que explicarà els orígens, l’evolució de l’esdeveniment i la seva contextualització, homenatjant així els seus impulsors. En aquest sentit, també es farà un reconeixement a dues persones que han mantingut una implicació especial amb l’organització de la Nit de l’Esportista i que actualment formen part del jurat de la Nit: Xavier Prunés, periodista esportiu que ha format part del jurat de la Nit des del 1984, en representació, inicialment, de la desapareguda Ona7 Ràdio, i des del 1986 de Regió7, diari al qual ha estat vinculat fins el setembre del 2020; i Ton Perarnau, persona lligada a la secció de basquetbol de l’AE la Salle Manresa des del 1950. Perarnau és el membre més antic del jurat de la gala i ha pres part en l’organització de les cinquanta edicions de la Nit de l’Esportista de la capital del Bages.

A més, també es farà un homenatge pòstum al desaparegut periodista esportiu Joan Antoni Lozano, més conegut pel seu sobrenom: Xano, qui va mantenir una vinculació molt especial amb la Nit de l’Esportista durant tota la seva trajectòria. Eduard Font, cap dels serveis informatius de Ràdio Manresa, farà la glossa pòstuma de Xano.

Els premis especials que s’atorgaran durant la 50a Nit de l’Esportista de Manresa ja es coneixen. El guardó que reconeix la trajectòria d’un esportista de la comarca (Premi Manel Estiarte Duocastella) serà per a Ignasi Ávila; la distinció que recompensa una persona que s’ha destacat per la seva especial dedicació a l’esport (Premi Josep M. Pintó) s’atorgarà a Josep Perramon; José Francisco Gallardo rebrà el Premi a l’Esport Escolar Andreu Vivó i Tomàs i Joan Rius el guardó que premia el millor esportista Special Olímpic. La distinció al Millor Esportista Paralímpic serà per a un club, en aquesta ocasió: el Manresa Wheelchair Rugby. Per últim, la Fundació Althaia rebrà el Premi Josep Vila Valldaura.