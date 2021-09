L’Igualada Femení HCP va efectuar, diumenge, al pavelló de Les Comes, una reeixida presentació de les nou formacions que aplega aquesta temporada. El moment àlgid de la jornada va ser, precisament, l’acte central de presentació de totes les jugadores que configuren les plantilles d’aquests nou conjunts federats, inclòs el primer equip que, per segona temporada consecutiva i novena en la seva història, militarà a l’OK Lliga Femenina. Durant aquest acte central, el nou entrenador del primer equip, el barceloní Carles Marín, i la capitana Pati Miret, es van dirigir als 300 aficionats que es van aplegar a les grades per garantir «treball i compromís» per continuar fent créixer el club a nivell esportiu.

La jornada es va iniciar el matí de diumenge amb el partit que va enfrontar el FEM13 B de l’entitat igualadina amb el CP Riudebitlles. Tot seguit, el FEM17 va mesurar aptituds amb el CP Manlleu. Les jugadores del FEM15 van agafar el relleu de les seves companyes per jugar contra el HC Palau de Plegamans. El sènior C de Segona Catalana va tancar la matinal. El seu oponent va ser el CEH Sabadell. Les vallesanes van fer prevaler la seva experiència i es van imposar (1 a 3). Judit Llobet va marcar el gol de l’equip entrenat per Manel Cervera i Teresa Torrents.

L’activitat es va reprendre a les 15.30 hores amb el duel que van protagonitzar les FEM11 i el CPI Sagrera. El FEM13 A i el CHP Bigues i Riells van actuar com a teloners del sènior B, que aquest curs debutarà a Nacional Catalana. L’equip dirigit per Ricard Solano i Carles Martín va vèncer el CP Manresa (7 a 0). Arian Martín (3), Queralt del Águila (2), Maria Bonet i Judit Llobet van certificar la golejada. Va tancar la jornada la confrontació entre el primer equip igualadí i el CH Vila-sana (OK Lliga Femenina). El conjunt del Pla d’Urgell, un dels que més s’ha reforçat aquest estiu, es va imposar a l’Igualada Femení HCP (1 a 5). Les amfitriones van notar l’absència de la santvicentina Aida Mas contra una formació liderada per les argentines Vale Fernández i Flor Felamini. Carol Herrera va materialitzar el gol del conjunt anoienc en un matx en el qual Laura Crepo i Gina Balcells van debutar amb el primer equip.