La Nit fa 50 anys. Mig segle reconeixent els esportistes més destacats d’una ciutat amb una llarga, profunda i prolífica tradició esportiva. Som ciutat de bàsquet, de natació i waterpolo, d’atletisme, de futbol, de gimnàstica, etc. I de desenes d’altres especialitats. Hem gaudit de llegendes esportives com Estiarte, Creus, Elías, Panadell o Vivó, i els hem reconegut al llarg d’aquestes cinc dècades. Però també hem premiat equips de totes les categories, esportistes escolars, entrenadors, directius, tècnics, patrocinadors…

L’esport és sacrifici, constància, esperit de superació, treball en equip, coratge. Són valors que ens agrada potenciar i difondre, i per això treballem, perquè a Manresa continuï ben encesa la flama de ciutat de referència en l’esport. Donant suport a les desenes d’entitats esportives; millorant progressivament les instal·lacions esportives; i també agraint i reconeixent l’esforç dels esportistes i del seu entorn.

Hem d’agrair a l’associació esportiva La Salle, amb Ton Perarnau al capdavant, la tasca d’organització de les primeres edicions de la Nit. I posteriorment, a totes les entitats que any rere any han fet possible aquesta festa de l’esport, que s’ha convertit en una cita assenyalada a la ciutat i al conjunt del país. Gràcies també a totes les persones que al llarg dels anys han format part de les comissions organitzadores, des de tècnics municipals fins a membres d’entitats i també dels mitjans de comunicació de la ciutat. Durant molts anys, un d’ells fou l’estimat Xano, a qui trobem a faltar i a qui recordarem també al llarg de la Nit.

Enguany, i després del parèntesi obligat per la covid, des de l’Ajuntament hem entomat l’organització d’aquests 50 anys. Una Nit concebuda com un agraïment conjunt al sector esportiu de la ciutat. A tots aquells que us lleveu d’hora per anar a entrenar a la piscina, o a fer uns quilòmetres corrent, o que ben entrat el vespre encara sou a l’estadi o al gimnàs. Lluitant pels vostres somnis esportius, fent pinya amb el vostre equip. Un agraïment a gent com el Pep Perramon, a qui també reconeixem avui la trajectòria, qui 80 anys després cada matí continua fent els seus quilòmetres a l’estadi d’atletisme. I que sigui per molts anys.

Tots i cadascun de vosaltres, sigueu o no campions, tant si heu estat als Jocs Olímpics com si jugueu a l’equip del vostre barri, contribuïu a fer de Manresa una capital de l’esport i una ciutat millor. Que així continuï senti i que per molts anys puguem celebrar la nostra estimada Nit de l’Esportista.