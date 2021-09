Poc es podia imaginar ningú la nit del 12 de juny del 2019, quan l’esport manresà s’emplaçava per al cinquantè aniversari de la seva entrega de premis, que aquesta edició trigaria tant a arribar. Aleshores, va ser el Manresa Futbol Sala l’organitzador de l’acte i es va comunicar que, per a les Noces d’Or, l’encarregat de dur-ho a terme seria l’Ajuntament. Al final, ha arribat, però un any i tres mesos tard pels motius coneguts per tots.

La Nit de l’Esportista del 2021 haurà de ser, per força, diferent de les anteriors, però no per això menys lluïda. El periodista manresà Pol Rodríguez serà el mestre de cerimònies d’un acte que haurà de tenir les limitacions pròpies del moment, però que mirarà la seva història per encarar-se cap a un futur millor.

Així, el regidor d’Esports de l’Ajuntament, Toni Massegú, explica les dificultats que hi ha hagut. «L’any passat ja vam veure que no la podríem fer al juny. És cert que s’hauria pogut oferir de manera telemàtica, però pensàvem que no era la manera, i més en una edició tan assenyalada com aquesta. Llavors vam pensar en el juny d’aquest any, però també que potser el setembre els indicadors de la pandèmia ens permetrien acollir una gala més semblant a les habituals. El més complicat ha estat planificar sense saber, a llarg termini, com estarien les coses». També recorda que «el juny, moltes competicions encara es mantenien en acció i, a més, hi havia Jocs Olímpics poc després».

Així, segons el seu punt de vista, la d’aquest 9 de setembre serà una Nit «una mica remember. Recordarem d’on venim, els cinquanta anys de la Nit, amb projeccions de vídeos i també amb homenatges com el del Xano [el periodista Joan Antoni Lozano], a qui encara no havíem pogut retre tribut perquè la seva mort va ser molt poc després de l’última edició».

Una finestra d’oportunitat

Així, la cerimònia «haurà de tenir per força menys espectadors al Kursaal i hem hagut de prescindir d’actes com el refrigeri posterior. Al mateix temps, voldrem que sigui dinàmica i, en l’entrega del premi final, no podran pujar tots els nominats a l’escenari, com es feia abans, sinó només els guardonats».

De tota manera, i tot i les restriccions, calia recuperar una cita que, en arribar als cinquanta anys, es converteix en la tercera de les mateixes característiques en arribar a aquesta xifra, després de la de Mundo Deportivo i la de Sabadell. Això demostra, segons Massegú, que «Manresa és esport. Som una ciutat integrada per moltes entitats i moltes persones que fan que dia rere dia hi hagi activitat i la Nit, durant totes aquestes dècades, ha estat una manera de donar-los un reconeixement».

I com afectarà la pandèmia, a aquest teixit esportiu? Massegú és optimista i explica que «estem experimentant un efecte rebot. La gent té moltes ganes de fer esport i s’està notant. Ara caldrà veure com es gestiona la postpandèmia, sobretot en la gent jove. No sembla que hi hagin de perdre interès i aquesta pot ser una finestra d’oportunitat per demostrar que la recuperació, sobretot psicològica, pot venir més pel vessant de fer esport habitualment que no pas de prendre pastilles».

Estiarte, un pregoner de luxe

Una de les figures més destacades de la Nit de l’Esportista en cada edició és la del pregoner i en aquesta ocasió serà de luxe. Manel Estiarte i Duocastella, l’esportista que ha guanyat més vegades en les 49 edicions de la Nit, serà qui el farà el pregó en un missatge gravat, ja que no ha pogut viatjar per les seves obligacions laborals a Anglaterra. Estiarte va ser el juny a la ciutat, on va assistir al bateig de les piscines municipals amb el seu nom.