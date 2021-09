Recuperar l’essència fundacional del Torneig Interbarris i tornar als clubs la responsabilitat d’organitzar el trofeu. Aquestes són les dues premisses que defensen Francesc Álvarez i Albert García, vicepresident del CF Pare Ignasi Puig i president de la UE la Balconada, els dos clubs de barri de la capital del Bages que enguany han refusat la possibilitat de participar en aquesta competició.

L’absència de dues de les cinc entitats de barri que en l’actualitat hi ha a Manresa va ser conseqüència de les discrepàncies que han sorgit, els últims mesos, sobre la idoneïtat de l’actual model de gestió del trofeu, amb el rerefons del debat sobre si és pertinent la participació de formacions dels dos grans clubs de la ciutat, el CE Manresa i el Gimnàstic, en un mateix torneig que els equips de barri, un fet habitual des del 2014.

Francesc Álvarez considera que «amb el pas dels anys, la Delegació al Bages de la Federació Catalana de Futbol ha deixat de concebre el Torneig Interbarris com un espai de trobada i convivència, a més de fer esport, per convertir-lo en una competició estrictament futbolística». Per a Francesc Álvarez, el resultat de la gestió del delegat federatiu, Esteve Olivella, ha estat «l’allunyament del Torneig Interbarris dels seus objectius fundacionals». Per això, en la primera de les tres reunions celebrades enguany entre els representants dels clubs, la delegació i l’Ajuntament, Francesc Álvarez va presentar un document en què manifestava la conveniència que l’organització del Torneig Interbarris recaigués altra vegada en els clubs, tal i com es va fer des de la creació del trofeu, el 2018, i fins el 2012. A més, es proposava una competició en forma de lligueta a doble volta que s’hauria d’iniciar la darrera setmana d’agost. Els dos primers classificats disputarien la final per la Diada, any rere any. Per últim, es plantejava l’exclusió del Torneig Interbarris del CE Manresa i del Gimnàstic «pel fet que aquests dos clubs no representen a cap barri».

Tot i que la decisió del FC Pirinaica de donar suport als actuals organitzadors, en la segona reunió, va desactivar la possibilitat d’un canvi de model i de gestors per a l’edició del 2021, Francesc Álvarez i Albert García es proposen reunir-se, durant els propers mesos, amb els directius del club de la Mion, de la UE Sant Pau i del CF la Font dels Capellans 2020 per tal que les cinc entitats facin un front comú per recuperar la gestió i organització del torneig. Ambdós dirigents consideren que, en el futur, la delegació i l’Ajuntament han d’exercir «d’institucions col·laborades», tal i com es feia fins el 2012. Álvarez i García no s’oposen a que el Torneig Interbarris formi part d’un programa de trofeus que inclogui una competició que faciliti la participació del CE Manresa i del Gimnàstic, però sense que els clubs que representen al conjunt de la ciutat i els de barri coincideixin. En el supòsit que els actuals responsables de l’organització del Torneig Interbarris no la retornin als clubs, Francesc Álvarez i Albert García es plantegen «crear un trofeu alternatiu adreçat només a equips de barri».