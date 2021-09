El jugador del Catalònia-Joviat Dani Clotet va aconseguir la quarta posició en el torneig internacional d’escacs Ciutat d’Eivissa i la primera en la categoria sub-16. El torneig estava reservat per a jugadors de fins a 2.200 punts ELO i Clotet, que partia com a novè del rànquing, només va cedir contra els dos primers classificats, Azizaj Agim i Pablo Aymerich. Les cinc victòries assolides li han de permetre encara amb confiança el torneig de classificació per a la final del campionat suís sub-14.