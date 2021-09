La Nit de l’Esportista de Manresa arriba a l’edició número 50. Ho fa amb un any de retard per la pandèmia, que ho ha alterat tot. La Nit és una de les festes més antigues de l’Estat, per darrere de la del Mundo Deportivo i de la de Sabadell. Aquests referents van animar, el 1970, al locutor Vicenç Comas (Ràdio Manresa) i a Josep Vila-Valldaura, entrenador i directiu de l’Associació Esportiva La Salle, a crear una festa similar. La Salle Manresa va recollir la idea i el 1971 es va organitzar la primera Nit, a l’Hotel Pere III. La Salle va portar el timó de la Nit fins a les seves noces de plata, el 1995. En un principi, el premi a millor esportista es dividia en la categoria masculina i femenina. La nedadora Neus Panadell i el basquetbolista Joan Colell van ser els respectius guanyadors.

En total, 27 homes i 8 dones han estat proclamats els millors de l’any a Manresa, alguns d’ells i elles repetint guardó. La gran varietat esportiva de la ciutat es reflecteix en les modalitats premiades: 11 vegades els esports de motor, 10 la natació, 10 el waterpolo, 7 el bàsquet i també hi ha hagut guanyadors d’atletisme, gimnàstica, futbol, ciclocròs, curses de muntanya, aeròbic, jujitsu, karate i judo. S’han distingit, entre d’altres, campions olímpics, del món, d’Europa i d’Espanya. Manel Estiarte va ser proclamat vencedor en 5 ocasions i Neus Panadell en 4. Tres victòries van ser per a Montserrat Majó, Toni Elías Deix, Joan Creus, Carles Sanz i Núria Picas. Dos triomfs van obtenir J.M. Torres, Carles Checa, Toni Elías Justicia, Rafa Martínez, i la parella d’aeròbic Alba de las Heras i Jonathan Cañada.

Es van anar afegint altres distincions: el de millor entitat, preparador (trofeu Josep M. Montfort), directiu, patrocinador, màster veterà, esportista jove, escolar (trofeu Andreu Vivó), paralímpic, special olympic, millor equip (trofeu Vicenç Comas), a la dedicació (trofeu Josep M. Pintó), als àrbitres (Trofeu Rafel Vilaseca) i l’especial del jurat (trofeu Josep Vila Valldaura). Des del 2001 hi ha el Premi Bages instaurat sota el nom de Trofeu Manel Estiarte, que honora tota una trajectòria. El segon Premi Bages, després de Manel Estiarte, va ser per a Pep Guardiola.

El 1995, La Salle va tancar el seu cicle de 25 anys com organitzadora inaugurant un monument al Congost. L’Ajuntament es va fer càrrec de la festa l’any següent i, a partir del 1997, cada edició ha estat a càrrec d’un club. Fins que la covid va tallar la sèrie el 2020, la Nit va celebrar 49 edicions seguides. A l’Hotel Pere III i després també en indrets com la discoteca Atangia, el restaurant El Retiro, el pavelló de l’escola Joviat, el Nou Congost o el teatre Kursaal, que rep la festa des del 2008. Ha calgut esperar més del que tots hauríem desitjat, però avui celebrem la Nit 50, una xifra rodona. Ho farem amb l’absència sentida del company periodista Joan Antoni Lozano, el Xano, a qui mai no oblidarem. Felicitats a tot l’esport manresà i brindem pel seu futur.