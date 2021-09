El mig segle de vida de la Nit de l’Esportista ha estat ple de personalitats sense les quals haver-se mantingut en el temps no hauria estat possible. Són representants de l’esport de la ciutat que, des de diferents vessants, no tan sols han col·laborat en l’organització de l’acte, sinó que també formen part de la història de la ciutat. Dos d’ells seran reconeguts en la gala del 50è aniversari, el periodista Xavier Prunés, i un home que, durant més de setanta anys, ha fet tots els papers de l’auca a una entitat de tanta tradició com La Salle. Es tracta de Ton Perarnau.

Prunés, periodista esportiu i cap d’Esports del diari Regió7 fins l’any passat, ha format part del jurat de la Nit des del 1964, quan encara formava part de la redacció de la desapareguda emissora municipal Ona 7 Ràdio. Dos anys després, ja va entrar a formar part en representació del diari de la ciutat. Actualment, segueix formant part del jurat, malgrat que ja s’hagi jubilat. Durant tres dècades i mitja va explicar la història de l’esport de Manresa, principalment, la del bàsquet.

Pel que fa a Perarnau, forma part de La Salle des del 1950 i és el membre més veterà del jurat de la Nit de l’Esportista. De fet, ha participat en les cinquanta edicions de la gala. Tots dos rebran un reconeixement després de la projecció d’un vídeo sobre la història de l’esdeveniment.