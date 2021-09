Quatre mesos justos després de la celebració de l’última gala de la Nit de l’Esportista, el 12 de juny del 2019, ens va deixar Joan Antoni Lozano, conegut per tothom com a Xano. Era la veu de l’esport manresà i un càncer de pulmó se’l va endur amb només 61 anys. En el retorn de la Nit, no podia faltar un record per a algú que va explicar com pocs l’evolució de l’esport de la ciutat. La glossa a la seva figura la farà el cap d’informatius de Ràdio Manresa, Eduard Font.

El Xano va ser un destacat jugador de futbol sala i de bàsquet. Es va iniciar en el món del periodisme en la dècada dels 70 a la Gazeta de Manresa, diari del qual el seu pare n’era el director. Després va passar a Ràdio Manresa i va ser corresponsal de premsa de tots els diaris esportius de Barcelona i Madrid. Dins del Grup Taelus també dirigia i presentava espais televisius al Canal Taronja. Va agafar el relleu a Ràdio Manresa d’un altre gran referent del periodisme i el radiofonisme local, Vicenç Comas. Lozano va presentar durant força edicions de la Nit de l’Esportista de la qual en va ser jurat qualificador fins al 2019.