El gimnasta de l’Egiba Thierno Boubacar Diallo ha guanyat, per segona edició consecutiva, el màxim guardó de la Nit de l’Esportista de Manresa, un esdeveniment que s’ha tornat a celebrar després d’haver hagut de faltar a la seva cita anual el 2020 per la pandèmia. El teatre Kursaal ha estat l’escenari d’una gala més sòbria de l’habitual i amb restriccions, organitzada per l’Ajuntament en motiu del cinquantè aniversari de la celebració.

El jurat ha decidit que la segona posició fos ex-aequo per la boxadora Melania Sorroche i per la nedadora Mireia Pradell. El tercer lloc també ha estat compartit, en aquesta ocasió per la pilot d’enduro Mireia Badia i per la parella de ball esportiu formada per Guillem Pascual i Rosa Carné.

El periodista Pol Rodríguez ha presentat un acte que ha homenatjat el periodista Joan Antoni Lozano, Xano, mort només quatre mesos després de la gala del 2019, i al també periodista Xavier Prunés, excap d’Esports de Regió7, i a l’anima de la Salle Manresa Ton Perarnau.

De la resta de premis el resultat dels quals es coneixien avui, el basquetbolista Toni Naspler s’ha endut el de millor jove. Segon ha estat l’atleta Jan Díaz i tercers el judoka Pau Muñoz i la gimnasta Laia Font. El guardó al millor esportista manresà ha estat per la nedadora Montse Gomariz; el millor equip de categoria absoluta ha estat el Club Egiba i el millor club, el Centre d’Esports Manresa.

També hi havia premis per al millor directiu (Elisabet Ventura, del CN Manresa); el millor entrenador (Joan Lleonart, Avinent Manresa); el millor àrbitre o jutge (Gaspar Gamisans, de jujitsu) i el millor patrocinador (La Fundació Universitària del Bages).

D’altres premis ja es coneixien des de fa setmanes. El Premi Bages-Manel Estiarte ha estat per a l’exatleta i exciclista paralímpic Ignacio Ávila. Per cert, Estiarte ha fet de pregoner de l’acte amb un missatge telemàtic. El premi Josep Maria Pintó per a la persona amb una dedicació especial a l’esport ha recaigut en Josep Perramon; l’Andreu Vivó a l’esport escolar ha estat per a José Francisco Gallardo; el millor esportista Special Olympic ha estat Joan Rius; els millors esportistes paralímpics, els del Manresa Wheelchair Rugby i, finalment, el premi especial del jurat Josep Vila Valldaura ha anat a parar a la Fundació Althaia.

L’acte ha comptat amb la presència de la Secretària General de l’Esport i l’Activitat Física, Anna Caula, que l’ha tancat amb el seu parlament, juntament amb l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. El regidor d’Esports, Toni Massegú, l’havia encetat.