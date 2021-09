El Club Arc Zen Santpedor va acollir setanta arquers de tot Catalunya per a la disputa de la novena edició del trofeu Jaume I d’ACTLL-3D a les instal·lacions de Castellnou de Bages. Ho coorganitzava l’Associació Catalana de Tir Lliure. La competició es va fer en un circuit de 28 dianes de tres dimensions, 14 de format estàndard (dues fletxes) i 14 en format Hunter (una fletxa). Hi van participar arquers del club local com Josep Oliva, Toni Mercadal, Pol Massip, Leo Martínez i Pep Mora.