El Baxi Manresa ha caigut a la pista de l'UCAM Múrcia per 86-74 en un duel jugat a Iecla i que ha servit per tancar la pretemporada manresana. Aquesta s'ha acabat amb quatre derrotes en els amistosos, davant del Casademont Saragossa a Fraga (71-72), contra el Joventut a Lleida (73-84), enfront del València a Salou (81-88) i aquest de Iecla.

Per contra, els manresans han sumat el primer títol ACB en 22 anys i el primer en total des de la LEB del 2007 en superar el MoraBanc Andorra per 82-79 i el Barça per 81-70 en la fase final de la Lliga Catalana, disputada a casa.