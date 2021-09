Tot i haver disputat quinze de setze últimes finals, la majoria a partit únic, de la Lliga Catalana Femenina, el Cadí la Seu no surt de favorit en el partit d’avui al Nou Congost de Manresa. L’Spar Girona, construït per ser campió de la lliga estatal té, a priori, més potencial. Però el Baxi Manresa, al mateix pavelló, ja va demostrar la setmana passada que als favorits és millor agafar-los desprevinguts i de pretemporada. Per això, tot i que, com el conjunt gironí, també té absències per al duel d’aquest migdia (12 hores, Esport 3), pot ser una bona oportunitat per guanyar la seva quarta Lliga Catalana, la primera des del 2016.

De moment, les lesions de pilars com Ariadna Pujol, Gala Mestres, Karline Pilabere o Montse Brotons en el darrer partit, perdut a casa contra el Tolosa entre setmana, han provocat que la fase de preparació no hagi anat, segurament, com voldria el tècnic, Bernat Canut. Aquest sí que va poder comptar amb un nou fitxatge, l’estatunidenca Jewell Tunstull, que es va estrenar amb 14 punts.

Recuperant peces

En la prèvia del partit, el tècnic de les urgellenques explicava que «en pretemporada, les derrotes no tenen importància. Sempre vols guanyar o no perdre de manera sorollosa perquè ens podria afectar en l’aspecte psicològic, però els dos partits ens han anat bé per entrenar. No hem pogut fer cincs contra cincs».

Canut, que va avançar la recuperació de Brotons i Pilabere i la baixa definitiva de Pujol, va admetre que «miro molt poc què fan a Girona. Sé que tenen baixes, però disposen de sis o set jugadores amb suficient nivell per intentar-nos guanyar. A més, disposen d’un equip que actua a la Lliga Femenina 2 i poden entrenar-se amb una certa normalitat».

Respecte al debut de Tunstull, «anotar 14 punts després de 25 hores de viatge està molt bé. Estava molt cansada i se la veia desubicada, però ens va mostrar que ha de ser una jugadora important, dura a la zona i la incorporem per això». Just per aquest motiu no renuncia a res, ja que «sempre ens fa molta il·lusió poder aspirar a guanyar la Lliga Catalana».

Novetats a Girona

Pel que fa a l’Spar Girona, el conjunt d’Alfred Julbe, guanyador de les quatre últimes Lligues Catalanes, tindrà les baixes segures de la sempiterna Laia Palau, amb una lesió muscular a la cama dreta, i la de la sueca Frida Eldebrink, amb un problema a la mà esquerra. Per això, poden adquirir més protagonisme que mai les noves incorporacions, com ara Laia Flores, Binta Drameh o Rebekah Gardner, juntament amb Kennedy Burke o Michaela Onyenwere.

A més, en el decurs d’aquesta setmana s’ha sabut que l’Spar ha contractat una històrica de més de quaranta anys, Astou Traoré, que l’ha d’ajudar a superar el tràngol. En la passada edició, al Palau Blaugrana, el Cadí va plantar cara, però va acabar perdent per 69-61 a porta tancada. Avui, tot i que amb limitacions, podrà gaudir d’afició a la graderia.