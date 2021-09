Vèncer i convèncer. El primer equip del Centre d’Esports Manresa vol conjugar avui aquests dos verbs en el primer partit de lliga de l’exercici a l’estadi del Congost, un duel que enfrontarà els blanc-i-vermells amb la UE Sants (19 hores).

Els jugadors de Ferran Costa van oferir unes excel·lents prestacions en la 1a jornada al feu de la UE Sant Andreu (1 a 1). La rematada al pal de Noah quan tot just s’havien consumit 30 segons de joc no va ser un miratge. Va ser el preludi d’una completíssima actuació de tot l’equip que va obligar un dels teòrics favorits a renunciar a tenir la possessió de la pilota i la iniciativa ofensiva per parapetar-se en defensa davant la superioritat del seu oponent. Ferran Costa considera que «va ser una bona manera d’iniciar la competició. L’equip va tenir protagonisme amb la pilota i després d’encaixar un gol del tot inesperat, va saber refer-se, empatar i cercar la victòria fins els darrers minuts». Àlex Iglesias va ser substituït per una indisposició al minut 69, però ha entrenat amb normalitat durant tota la setmana. Per tant, avui, el CE Manresa només tindrà les baixes ja conegudes de Nil Pradas, Toni Sureda i Joan Castanyer.

La UE Sants de Tito Lossio ha sorprès aquest estiu pel seu rendiment, tot i la profunda renovació de la plantilla que ja ha hagut d’afrontar. A més, els santsencs van iniciar la lliga amb un meritori triomf com a locals contra la UE Figueres (1 a 0), amb un gol del seu davanter de referència, el paraguaià Favio Osorio. Ferran Costa exposa que «els barcelonins han configurat un equip amb joves futbolistes que volen triomfar a Tercera Divisió. El seu tècnic coneix a fons la categoria i els sap estimular». «El Sants és un conjunt reactiu que tendeix a parapetar-se en defensa i que busca aprofitar les errades de l’oponent amb atacs o contracops ràpids i directes» detalla. Per últim, Ferran Costa revela que «afrontarem el partit amb la intenció de transmetre a l’afició el nostre anhel de victòria. Volem donar al públic arguments per sentir-se orgullós del seu equip».