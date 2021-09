El FC Barcelona va aconseguir la segona victòria de la lliga després de golejar al camp del Betis per 0-5. El conjunt andalús va aguantar les envestides de les blaugranes fins al temps de descompte de la primera meitat, quan Alexia Putellas va obrir la llauna amb el 0-1. A la represa les catalanes va desplegar un vendaval de joc ofensiu i els gols van anar arribant fins al definitiu marcador. Oshoala amb un doblet, Caldentey i Rolfo van ser les golejadores. La central de Sant Esteve de Sesrovires Jana Fernández va substituir al minut 76 a la millor jugadora de la UEFA, Aleixa Putellas.

La central de Monistrol de Montserrat Núria Mendoza, va disputar els noranta minuts en l’empat del seu equip el Llevant, al camp del Sevilla (0-0).

La santfruitosenca Paula Fernández del Rayo Vallecano, va jugar tot el partit en la desfeta del seu equip davant l’Alabès per 1 gol a 2. Les vitorianes van avançar-se amb un gol de Chamarro abans del descans i les madrilenyes van reaccionar a la represa per empatar amb un gol de Bulatovic. Al descompte les visitants van marcar el definitiu gol de la victòria obra de Sanadri. L’Eibar amb la portera d’Igualada Noelia Garcia, no va poder sumar cap punt en la seva sortida al camp del Vila-real, després d’encaixar un solitari gol de Guijarro a les acaballes (1-0).

La resta de resultats van ser: València 2-2 Sporting de Huelva, Athletic de Bilbao 0-1 Reial Societat, Reial Madrid 0-2 Atlètic de Madrid i UDG Tenerife 1-2 Madrid CFF.