Segona jornada i segona victòria de l’equip dirigit per Joan Segura. El CE Manresa es va imposar al terreny de joc de la UE Olot (1 a 2), després de remuntar en l’últim terç del segon acte un marcador advers. Els blanc-i-vermells van començar el partit exhibint una mentalitat guanyadora i una eficaç pressió que s’iniciava 10 o 15 metres al camp defensiu dels amfitrions. L’estructura de l’equip (3-4-1-2) va aconseguir l’objectiu de generar accions de perill a través de centrades laterals i Miquel Graells i Carles Lorenzo van estar a punt de donar avantatge als bagencs, però dues aturades del porter Isaac Vila ho van impedir. A la represa, els olotins van optar per pressionar els manresans al seu propi camp i, així, van aconseguir dificultar la generació de joc dels blanc-i-vermells. A més, David Pedrosa va avançar els amfitrions. Joan Segura va optar aleshores per jugar amb dos extrems (Dani Tomasa i Édgar Lozano) i va reestructurar l’equip (4-4-2). L’aposta del tècnic va reeixir i un encertat Xavi Ribera, primer, va assolir l’empat amb un xut creuat al segon pal (min 78) i, onze minuts després, una bona acció combinativa trenada pel davanter i Édgar Lozano, va permetre a Xavi Ribera fer el gol del triomf. Només el CE Manresa i el Girona FC B han sumat els sis punts en joc.