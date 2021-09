Els germans Eloi i Nil Cervera, jugadors de l’Igualada Hoquei Club, han marxat amb medalla dels respectius campionats d’Europa de base que s’han disputat aquest cap de setmana a Paredes, a Portugal. Eloi Cervera va formar part de l’equip estatal que va derrotar Portugal en el partit que feia de final en la categoria sub-17 per un clar 3-8. No va tenir tanta sort el seu germà Nil, que formant part de la selecció sub-19 també va disputar la final contra els lusitans i va acabar perdent per 4-1.