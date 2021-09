La Salle Manresa i el CB Santpedor jugaran diumenge que ve, a dos quarts de vuit del vespre, la final de la Copa Bages en la categoria A, després d’haver-se desfet, respectivament, del CB Vilatorrada i de l’equip amfitrió, l’Asfe. Per la seva banda, les segones formacions del CB Navàs i dels santfruitosencs jugaran dissabte la final de la categoria B, ja que ahir al matí es van imposar a l’Artés B i al Navarcles.

La Salle va dominar el partit sense gaires problemes contra el CB Vilatorrada (67-56) després d’obtenir una diferència de vuit punts a l’inici (24-16). Els santjoanencs es van acostar al descans i encara més al final del tercer quart, després de bàsquets seguits de Solernou i Belmonte, però entre Carceller i Farell van disparar l’avantatge dels manresans, que van tenir un final de partit força còmode.

Per la seva banda, el CB Santpedor va derrotar l’Asfe per 56-47 en un partit que no va tenir color i que va dominar des del principi. La distància de 15 punts del descans (32-17) només va ser breument reduïda al final.

En el torneig B, el CB Navàs B va derrotar el segon equip del CB Artés per un clar 72-43 en un partit que va quedar clarament trencat en el segon període amb un parcial de 20-5. Els següents vint minuts només van servir perquè la diferència anés creixent. El seu rival en la final de dissabte vinent, a les 19.30 hores, serà un Asfe B que també va derrotar el Navarcles amb una gran facilitat, amb un resultat de 93-60.