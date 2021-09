La trajectòria del jove tirador bagenc Ian Puig Gabaldón (Rajadell, 2004) des que ara fa vuit anys es va iniciar en les competicions de tir de precisió ha propiciat que des del passat dilluns, 06 de setembre, el rajadellenc sigui membre del Grup de Tecnificació de la modalitat de carrabina d’aire comprimit a deu metres de la Real Federación Española de Tiro Olímpico, una especialitat que forma part del programa dels Jocs Olímpics. L’esmentat Grup de Tecnificació l’integren els quatre tiradors, tres nois i una noia, més prometedors de l’Estat. Per tant, des de fa deu dies, Ian Puig resideix a Madrid i s’entrena a la Residència Joaquim Blume de la capital de l’Estat.

La passió pel tir olímpic de l’avi patern d’Ian Puig va afavorir que el bagenc creixés en un entorn familiar on «la presència d’escopetes de balins era usual, quotidiana», explicita. Josep Maria Puig havia practicat el tir olímpic a les desaparegudes instal·lacions de la zona esportiva del Congost i, posteriorment, va ser membre dels Trabucaires de Manresa del Casal Cultural de Dansaires Manresans. Jordi Puig rememora el dia que el seu fill, amb només vuit anys, li va demanar: «Pare, vull tirar».

El debut competitiu d’Ian Puig, el 2014, quan era benjamí de segon any, no podia ser més reeixit. El rajadellenc va conquerir el Campionat de Catalunya de Joves Promeses i el Trofeu Generalitat de Joves Promeses. El 2015, ja com a aleví de primer any, va retenir ambdós ceptres i va pujar per primera vegada al podi del Campionat d’Espanya de Joves Promeses, en qualitat de tercer classificat. Tot i aquests resultats, Ian Puig afirma que «en aquesta època, vivia el tir de precisió i les competicions com una activitat lúdica que em permetia passar-m’ho bé».

Les prestacions del tirador bagenc es van mantenir el següent trienni: el 2016 va revalidar el títol de campió del Trofeu Generalitat de Joves Promeses i va ser segon al campionat de Catalunya. El primer any d’infantil, el 2017, es va proclamar subcampió estatal per primera vegada, una consecució que va repetir l’any següent. Per últim, el 2019 va conquerir, ja com a cadet, el campionat de Catalunya. A més, amb la selecció catalana cadet i juvenil, el rajadellenc ha estat subcampió d’Espanya de seleccions autonòmiques.

Des del 2016, Ian Puig és alumne de Luciano Porta Chano, entrenador de Saragossa que supervisa la preparació del tirador bagenc i que fins ara viatjava dues vegades al mes a Catalunya per fer sessions intensives d’un cap de setmana amb el rajadellenc. Ian Puig revela que, amb el pas del temps, aquella activitat lúdica «s’ha reconvertit en una d’esportiva i m’he adonat que tinc una habilitat innata per al tir de precisió. Tot plegat, ha fet néixer en el meu interior la necessitat de millorar».

Aquest jove que anhela estudiar «criminologia» i que es defineix com un tirador «pacient, calmat i perseverant», va començar a estudiar ahir 1r de batxillerat al madrileny IES Ortega y Gasset i a entrenar-se diàriament a les ordres del tècnic federatiu Jorge Díaz. L’evolució d’Ian Puig durant el proper trienni determinarà si el Bages pot afegir un tirador a la seva relació d’esportistes olímpics.