Golejada per cloure una fructífera pretemporada. El Sala 5 Martorell va tancar la sèrie de partits de preparació previstos abans de l’estrena a la lliga i va infligir una golejada al Club Salou FS (6 a 1). El tècnic Víctor González va optar per donar descans als jugadors que tenen molèsties (Abdelmalik, Fouad i Joan Rusines), així com al porter Sergio Arriero. A més, tàcticament, l’entrenador de Gavà va incidir en el fet de millorar alguns aspectes defensius. Els amfitrions van fer-se de seguida amb la iniciativa ofensiva contra una formació d’inferior categoria i, tot i que els tarragonins van trenar bons contracops, els martorellencs van sentenciar el duel durant el primer acte (4 a 0), amb gols de Ramón Sánchez, Pau Albacete, Josep Coca i Pavel Pérez. A la represa, el domini dels locals es va accentuar fins que el gol d’Aarón Lozano (min 31) va reanimar els salouencs, que va disposar d’ocasions per reduir encara més el seu desavantatge abans que el porter Imad Ruiz aprofités que els visitants jugaven amb porter jugador per establir el marcador definitiu.

Dissabte, el Sala 5 Martorell va jugar el penúltim partit de pretemporada a la pista del CN Sabadell (Segona B). Els martorellencs van cedir per 3 a 2. El matx es va caracteritzar per un ritme i intensitat propis d’un partit de competició i les fases de domini d’un i altre conjunt es van succeir. Arnau Pineda (min 8) va avançar l’equip vallesà a l’electrònic. Al primer minut de la represa, l’ala-tanca Pau Albacete va reequilibrar el marcador, però desajustos dels del Baix Llobregat a l’hora d’executar la pressió defensiva van propiciar dos gols més dels amfitrions (3 a 1). Josep Font (min 22) i Germán Escudero (min 29) els van materialitzar. Pablo Robert Rincón (min 38) va minimitzar el desavantatge dels visitants.