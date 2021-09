El pilot santfruitosenc David Checa té aquest cap de setmana una cita cabdal si vol aspirar a convertir-se, per quarta vegada, en campió del món de resistència. Juntament amb els seus companys, els francesos Jérémy Guarnoni i Erwan Nigon, afrontarà la Bol d’Or, la tercera de les quatre proves que formen el mundial.

Es tracta d’una prova de 24 hores al circuit de Paul Ricard, a Le Castellet, en què el combinat Webike SRC Kawasaki provarà de fer paleses les bones sensacions que el van dur a ser segon en les dues competicions inicials del campionat, les 24 Hores de Le Mans i les 12 Hores d’Estoril. Ara mateix té 5 punts de diferència respecte del conjunt Honda, de Josh Hook, Yuta Takahashi i Mike di Meglio, i 7 sobre el BMW Motorrad on milita el valencià Xavi Forés.

Contra quaranta formacions

Al Paul Ricard, l’equip Kawasaki haurà de competir davant de quaranta formacions que disputen el campionat EWC i també el Superstock. Malgrat que l’equip mostra dificultats i un baix rendiment en comparació amb els seus rivals, ja que l’electrònica no està tan avançada, el seu gerent, Gilles Stafler, creu en la seva experiència en les curses de 24 hores per poder lluitar per la victòria.

La cursa arrencarà dissabte, a les tres de la tarda, i viurà el retorn del públic seguidor del mundial de resistència per primera vegada des de les Vuit Hores de Sepang, a Malàisia, el 2019. El campionat es clourà l’octubre amb les Vuit Hores de Most, a la República Txeca.