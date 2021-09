L’associació cultural i esportiva Teixit d’Inquietuds i l’Ajuntament de Monistrol de Calders organitzen aquest diumenge, dia 19, la desena edició de la Cursa del Sot. Es tracta d’una xifra a la qual ja s’hauria hagut d’arribar l’any passat, però aleshores es va haver d’ajornar la cursa per culpa de la pandèmia.

Hi haurà tres modalitats, la Mitja, de 23 quilòmetres, amb sortida a les 9 del matí, la cursa pròpiament dita, de 13, amb arrencada a les 9.15 hores, i la caminada, de la mateixa distància, amb inici a les 9.30. Les inscripcions es poden fer al lloc web cursadelsot.cat i el plat fort és l’ascensió a Trullars mitjançant una escala mecànica. Les inscripcions estan limitades a 120 persones per les curses i 120 més per la caminada. La particularitat és que l’organització situa bolets de plàstic de diferents mides enmig del camí i qui vulgui els pot agafar i canviar per premis, amb el risc de perdre posicions ja que els han de carretejar fins a la línia de meta.