Quatre anys i escaig abans de convertir-se en una entitat centenària, la Penya Ciclista Bonavista de Manresa palesa la seva capacitat d’iniciativa per esdevenir la penya pionera a la Catalunya Central en l’organització de sortides cicloturistes de la modalitat gravel.

I què és el gravel?. Una especialitat híbrida entre el ciclisme de carretera i el de muntanya. Dissabte, a partir de les 7.30 hores, l’associació desenvoluparà la primera marxa. La desena d’inscrits fins ahir i aquells que s’hi afegeixin avui a través del lloc web de l’entitat, es dirigiran des de la manresana seu de la penya fins a Gaià per una ruta que ressegueix «majoritàriament, camins de terra i pistes forestals, però que també inclou alguns trams asfaltats», tal com assenyala Miquel Closa, president de la Penya Ciclista Bonavista des de fa cinc quinquennis. «Es tracta d’un recorregut essencialment pla, apte per a ciclistes de totes les edats i nivells, que recorre els termes municipals de Manresa, Sant Fruitós de Bages, Artés i Gaià. Els seus ideòlegs pretenen que els participants puguin fer un tast poc exigent del que és una sortida cicloturista amb una bicicleta de la modalitat gravel», especifica. Després d’esmorzar al Restaurant Gaià, els ciclistes tornaran a Manresa per l’entorn del sallentí castell de Cornet i pel camí dels Plans de Cornet.

El gravel és una modalitat ciclista que conjumina itineraris per carreteres secundàries i trams que ressegueixen senders, corriols, camins de terra i pistes. Aquesta nova especialitat va néixer als Estats Units i en l’actualitat «s’està popularitzant a tot Europa i, a França, s’ha posat de moda», detalla Closa. Per facilitar-ne la pràctica, les empreses especialitzades en el disseny i fabricació de bicicletes per a cicloturistes, ja ofereixen una àmplia gamma de models.

En línies generals, una bicicleta de gravel es caracteritza per una geometria del quadre adaptada que facilita la maniobrabilitat i estabilitat de la màquina i disposa d’unes bases amples per permetre el muntatge de pneumàtics de major secció que els utilitzats en els bicicletes de carretera. L’objectiu és proporcionar al ciclista comoditat i adherència, a més de resistència a les rodes per minimitzar el risc de partir-hi punxades. Utilitzen pneumàtics mixtes i no tenen ni suspensions ni frens de disc. D’altra part, disposen d’un manillar similar al de les bicicletes de carretera, però amb una forma específica per oferir comoditat a l’usuari quan transita per senders, camins o pistes. Per últim, lògicament, aquestes bicicletes tenen suports per al muntatge de parafangs.

Miquel Closa apunta que la iniciativa de programar sortides cicloturistes de gravel «va sorgir de dos socis de la Penya Ciclista Bonavista, Manel Arrufat i Jordi de la Fuente». La junta de l’entitat va acollir amb entusiasme la proposta i va decidir donar suport al suggeriment.

Des de la passada primavera, Manel Arrufat i Jordi de la Fuente han treballat intensament en la configuració d’una quinzena de recorreguts de gravel per desenvolupar durant l’últim trimestre del 2021. Miquel Closa concreta que «l’entitat donarà suport logístic als participants amb el pertinent cotxe d’assistència i els mateixos serveis que s’ofereix als ciclistes habituals a les sortides que s’efectuen amb bicicleta de carretera i de muntanya».

La participació a les marxes cicloturistes de gravel és oberta a tothom i gratuïta, i ni tan sols es requerirà fer-se soci de la Penya Ciclista Bonavista, almenys fins el proper gener. Miquel Closa emfasitza que «hem programat les marxes de gravel els dissabtes per tal que els interessats les puguin compatibilitzar amb les que s’efectuen amb bicicleta de carretera tots i cadascun dels 52 diumenges de l’any, així com amb el calendari de sortides amb bicicleta de muntanya que la penya programa cada hivern des de Tots Sants fins el darrer cap de setmana de febrer». Això sí, tal com es fa en les sortides per carretera i muntanya, la marxa s’iniciarà «puntualment» a les 7.30 hores, recalca Miquel Closa. La puntualitat és innegociable per a una entitat orgullosa del lema: «Salut, pedals i amistat».