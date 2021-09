Pau i Marc Gasol van decidir deixar la selecció espanyola després dels Jocs Olímpics de Tòquio. Segueix el dubte de si aquell partit va ser l’últim que han disputat en la seva carrera els dos pivots catalans, ja que no han aclarit el seu futur. Marc ha tancat definitivament la porta de l’NBA, però podria acabar la seva carrera a Catalunya, tot i que no al Barça, sinó al Girona, club de LEB Or que presideix. Pau, que va jugar l’última temporada al Palau Blaugrana, continua sense revelar si jugarà un any més com al Barça.

«Encara estic acabant de rumiar si seguir o no en la meva activitat professional en els últims 23 anys. Posant tots els factors sobre la taula. La decisió no està presa al 100%», va valorar Pau en un acte de la Gasol Foundation, que ha renovat l’aliança amb IFA per l’alimentació saludable de la fundació. «No sabria dir si estic més a prop o no de seguir. Hi ha dies que tinc ganes de tornar a entrenar-me i podria prendre aquesta línia i d’altres en què no ho veig tan clar.

L’Eurolliga és l’únic trofeu, a més de l’or olímpic, que falta en l’exuberant palmarès de Pau. El curs passat hi va estar a punt, ja que va caure a la final. Un esperó per intentar, als 41 anys, allargar una extensa carrera en què brillen amb llum pròpia dos anells de l’NBA. Marc, que també en va guanyar un amb els Raptors, s’ha desvinculat aquesta setmana dels Grizzlies. Amb 36 tornarà a casa, tot i que encara no ha confirmat si serà per jugar amb el seu Girona. Josep Cubells, responsable del Barça de bàsquet, ha assenyalat aquest dijous que en el dia d’avui el club no contempla l’opció de Marc i que espera la decisió de Pau.