El CG Puigcerdà masculí arrenca demà, a partir de les nou del vespre, la Lliga Loterías d’hoquei gel, torneig del qual és vigent subcampió després de caure la temporada passada en la final contra el Barça. El campionat serà de vuit clubs amb la novetat de la presència dels Nordic Vikings de Madrid, un conjunt format per universitaris suecs que han d’ajudar a fer créixer el nivell de la competició. Aquest conjunt, juntament amb el Milenio Logronyo, incompleix la norma de presència de jugadors estrangers i només disputaran la fase regular. No es podran classificar ni per als play-off, ni per a la Copa del Rei.

Una altra de les novetats és que tota la competició es podrà seguir a través d’Internet a través del canal de YouTube de la Federació Espanyola d’Esports d’Hivern.