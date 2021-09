L’Ajuntament de la Seu d’Urgell, amb el seu alcalde, Jordi Fàbrega, al capdavant, va fer ahir la recepció oficial del Cadí la Seu com a campió de la Lliga Catalana de bàsquet. Les jugadores de Bernat Canut van obtenir el quart títol de la seva història diumenge passat després de derrotar l’Spar Girona, en el partit que es va disputar al pavelló del Nou Congost de Manresa, per 69-65.

A l’acte, també hi era present el vicealcalde, Francesc Viaplana, i el regidor d’Esports, Carlos Guàrdia, juntament amb d’altres regidors. Ha estat Guàrdia qui va entregar un ram de flors a la capitana de l’equip, Ariadna Pujol. Per la seva banda, l’alcalde va fer entrega d’un obsequi institucional i va agrair a les basquetbolistes que deixen ben amunt el nom de la ciutat, tant a Catalunya, com a la resta de l’estat.

Precisament, per poder fer un bon paper a les competicions estatals que arrenquen la setmana que ve, en concret la Lliga Femeina, el Cadí continua disputant partits de pretemporada. L’últim havia estat unes hores abans de la recepció consistorial i havia enfrontat les blanc-i-blaves amb el Barça CBS al pavelló de Mollerussa. El Cadí es va imposar per un ajustat 66-58 en un duel en què va seguir sense comptar amb la pròpia Pujol, amb Gala Mestres i amb la nord-americana Tunstull. La nord-americana Pivec va ser la millor, amb 16 punts. El Cadí debuta a la lliga el proper dia 25 a la pista de l’Estudiantes.