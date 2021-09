Tots els bagencs que se senten solidaris amb els seus conciutadans desafavorits en el difícil context socioeconòmic de la crisi sanitària i tots els aficionats al futbol de la Catalunya Central tenen aquest cap de setmana una cita ineludible al Municipal de Sant Joan de Vilatorrada. Després del parèntesi forçat del 2020, el FC Joanenc, els responsables de l’empresa E-Sports Formation & Fun i la Fundació Privada de la FCF, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, organitzen la novena edició del Torneig Benèfic del Bages, el prestigiós trofeu de pretemporada que reuneix als millors equips benjamins i alevins del país sota la premissa de la solidaritat. Així doncs, l’únic requisit imprescindible que han d’afrontar tots i cadascun dels conjunts que hi competeixen és que «cada jugador aporti un quilogram d’aliments com a quota d’inscripció», tal com explicita Oriol Hontangas, director d’E-Sports. Els queviures recollits «configuren una de les aportacions anuals més significatives que rep El Rebost de Sant Joan de Vilatorrada», assenyala Miquel Riera, president de Creu Roja Manresa. «Tots els jugadors i aficionats que hi assisteixin faran una aportació significativa a la dignitat de les persones», rebla.

El Rebost és el banc d’aliments de l’anomenat Punt de Presència creat i gestionat per Creu Roja a la població bagenca. Enguany, els organitzadors han entomat el desafiament de superar la tona de queviures recollits, atès que en les últimes edicions es van recaptar prop de 900 quilograms de menges.

Avui, dissabte, es desenvoluparà la competició per als equips de categoria benjamí. Hi prendran part 18 formacions, totes de la màxima categoria, la Preferent, entre les quals destaquen el FC Barcelona, el CF Damm, la UE Cornellà i el CE Mercantil (Sabadell), a més de l’amfitrió FC Joanenc, CF Igualada, Gimnàstic de Manresa i CE Manresa. Durant la matinal es jugarà la fase de grups i, a partir de les 16 hores, les fases finals pel títol (Or) i de consolació (Plata). El mateix esquema es reproduirà diumenge en el torneig per a conjunts alevins en el qual participaran 16 formacions. Per primera vegada, el Barça assisteix al trofeu amb els seus equips benjamí i aleví.

Francesc Pérez, president del FC Joanenc, va animar a tots els assistents a contribuir amb un quilo d’aliments «tot i que l’entrada és gratuïta». Esteve Olivella, directiu de la Federació Catalana de Futbol (FCF) i responsable de la Delegació del Bages-Berguedà-Cerdanya, va explicitar que «aquest és el torneig benèfic més reeixit en el qual participa la Fundació Privada de la FCF». Per últim, Jordi Solernou, alcalde de Sant Joan, va agrair als organitzadors la seva solidaritat, així com que «donin a conèixer Sant Joan de Vilatorrada a tot el país per la dinamització d’una competició d’aquesta tipologia».