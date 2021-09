El Covisa Manresa va arrencar amb un empat (3-3) el seu camí per la Segona Divisió B després d’un partit amb moltes alternatives, en què va haver de superar dos gols rebuts en fred i en què, a la segona part, no va poder retenir un gol d’avantatge.

Els valencians, nous a la categoria, van arrencar forts i es van avançar al primer minut amb un xut llunyà. Els primers instants van ser complicats, en una pista sintètica complicada i amb dues targetes rebudes al començament. A sobre, Juanjo va anotar el segon gol cins minuts desprès.

Per sort, Ambros va reduir la distància al cap de pocs segons de ser a la pista i els homes de Pau Machado van poder restablir la igualtat inicial abans de la mitja part, amb una rematada de Josan. El Picassent havia perdut la força inicial, tot i que seguia jugant de manera molt directa, però ara el Covisa patia menys i es va poder avançar en el marcador a la represa amb un xut de Lavado. L’alegria va durar poc perquè el Picassent va empatar tot seguit i el tram final va ser molt mogut. Els àrbitres no van indicar la sisena falta durant molts minuts i, quan ho van fer, a tres segons per al final, i ja amb els bagencs actuant amb jugador, el porter del Picassent va aturar el llançament que hauria pogut donar els tres primers punts de la temporada al combinat blanc-i-vermell.