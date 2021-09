L’Igualada Rigat, amb la baixa d’Aleix Marimon, va posar les coses molt difícils al Reus, a qui li va arribar a remuntar dos gols en contra, però la gran actuació de marc Julià, autor de tres gols en el moment decisiu, va trencar les esperances arlequinades. Així, entre Gerard Riba, Marc Palau i Ton Baliu van superar un 0-2, assolit per l’equip del Baix Camp en un minut de la primera part, després d’un rebuig a un penal llançat per Raül Marín i a un gol de David Gelmà. Però els penals no li van entrar a Gerard Riba quan el duel estava igualtat i l’equip de Cesc Fernández ja no va poder reaccionar als gols de Julià.