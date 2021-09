El Barça va estar a punt de tornar a repetir la jugada de la derrota de la Supercopa de la setmana anterior, en què va arribar a deixar-se remuntar dinou punts d’avantatge per part del Reial Madrid, i ahir en va perdre disset respecte de l’UCAM Múrcia al Palau Blaugrana. Però aquest cop, els homes de Sarunas Jasikevicius van refer-se, amb temps per davant, i van acabar vencent per un 85-78 que no amaga els seus problemes actuals.

L’equip blaugrana va afegir Kuric a les baixes ja sabudes d’Abrines i Sanli, però va iniciar el partit amb concentració, de la mà d’un gran Cory Higgins, i vencia per 45-28 al primer minut de la segona meitat.

Però tal com li sol passar massa sovint, el Barça va perdre el ritme del partit i l’UCAM va anar remuntant, ben impulsat per Bellas i Webb i amb els punts d’Isaiah Taylor. A més, l’equip universitari va arribar a manar per tres punts (58-61). Però en el tram final, els locals van prémer l’accelerador en defensa i es van endur la victòria amb l’encert des dels tirs lliures de Brandon Davies.

Per la seva banda, el Madrid també va haver de suar per derrotar el San Pablo Burgos per 70-63 en un duel en què els encerts finals d’Hanga, màxim anotador, amb 14 punts, i Llull van ser determinants. Pels visitants, només Braimoh, amb 10, va arribar a la doble figura.

Encara va ser més espectacular la remuntada de l’Urbas Fuenlabrada, que va recuperar 25 punts al Gran Canària i va dur el partit a la pròrroga amb un triple d’Emegano. En el temps extra, entre Shurna i Slaughter van fer recuperar els canaris per al 87-92 final. I en el darrer partit del dia, l’Unicaja va imposar a l’Obradoiro per 91-79 en un partit que va dominar des del començament i que va tenir en Jaime Fernández el millor jugador del partit, amb 24 punts.