El Nou Bàsquet Olesa, en la categoria femenina, i el CB Santpedor, en la masculina, van proclamar-se ahir campions de les categories més altes de la Copa Bages, que s’ha disputat durant dos caps de setmana Sant Fruitós sota l’organització de l’ASFE i de l’Ajuntament de la vila. El NavàsB, per la seva banda, va endur-se la victòria en la categoria B masculina després de la final disputada dissabte.

En la final femenina d’ahir, el Nou Bàsquet, que s’havia classificat en l’últim segon per al partit decisiu, es va desfer de l’equip local, el Petropintó Asfe per 47-54 en un partit que va tenir força alternatives i que es va decantar de la banda de l’equip del Baix Llobregat Nord en el tercer quart. En aquest, un parcial de 8-22 va ser decisiu perquè les olesanes adquirissin una diferència que ja no van perdre.

Pel que fa a la final masculina, que es va disputar a continuació, el CB Santpedor va dominar de principi a fi i es va imposar a La Salle Manresa per 63-70, un resultat que va ser més curt que la diferència que hi va haver en tot l’enfrontament. Els santpedorencs ja guanyaven per 18 punts al final del tercer període i es van limitar a fer passar el temps en l’últim per sumar el títol. En la final B de dissabte, el Navàs B també va deixar sense títol un dels equips locals, ja que va vèncer l’Asfe per 51-55 en un enfrontament molt equilibrat.