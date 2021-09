Els santvicentins van protagonitzar un partit amb un rendiment antagònic en el primer i el segon període en la primera jornada de lliga de la Divisió d’Honor Juvenil Nacional. Així, el Futsal Vicentí va cedir per golejada a la difícil pista del Futsal Mataró (8 a 1). Tot i això, al descans, res feia preveure un marcador tan engruixit. Els jugadors d’Alejandro de Pedro van competir de tu a tu amb el seu oponent durant tota la primera part i, a falta de deu segons per al final, van disposar d’un penal per empatar el gol inicial d’Àxel Gracia (min 2). No el van transformar i tres gols en quatre minuts dels mataronins a la represa van propiciar la golejada.