L’estrena del Covisa Manresa a la Divisió d’Honor Juvenil Nacional no va ser reeixida (6 a 3). L’equip de Sergi Saldaña va oferir un nivell de joc per sota del seu potencial durant el primer acte a la pista del CFS Alcoletge. Blai Samaniego, autor d’un hat-trick, va igualar el gol inicial dels amfitrions (min 11), però pocs segons després, Guillem Jeansou va tornar a donar avantatge als lleidatans i va obrir la pitjor fase del partit per als manresans, que van encaixar tres gols més abans del descans (5 a 1). A la represa, Sergi Saldaña va optar per jugar amb porter jugador i aquesta estratègia va permetre als bagencs signar un parcial d’1 a 2.