El Navàs va aconseguir una sòlida victòria davant l’Artés per 78 a 66, en el darrer partit d’ambdós conjunts en l’actual edició de la Lliga Catalana EBA. Els locals van sotmetre als seus rivals amb un inici demolidor. L’Artés tenia moltes dificultats per encarar la cistella de forma clara, mentre que els navassencs corrien al contracop per obtenir un avantatge de 12 punts tan sols en el primer quart. Tot i que els visitants van augmentar la intensitat i van millorar els seus percentatges en els tirs interiors, el Navàs seguia mantenint una àmplia renda de punts que li atorgava certa tranquil·litat. A l’inici del darrer quart, l’Artés va reduir les distàncies en el marcador amb un parcial de 8 punts aconseguits de forma consecutiva, però els jugadors d’Isidre Suau van tornar a oferir la seva millor versió per sentenciar definitivament el partit.