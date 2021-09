Tot i jugar la final a l’organyenc Municipal de Les Lloredes, el CF Organyà (Segona Catalana) no va poder conquerir la quarta edició de la Copa Pirineus i va cedir contra el CF Tremp (Tercera Catalana) per 0 a 1. La primera part de la confrontació es va caracteritzar per la intensitat i l’equilibri. A l’inici de la represa, Fernando Gonçalves va donar avantatge als trempolins (min 52). L’excel·lent entramat defensiu plantejat pels del Pallars Jussà fins a la conclusió del duel va impedir als amfitrions ni tan sols assolir l’empat.