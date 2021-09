Repte assolit. Tot i que la tempesta que va caure a Sant Joan de Vilatorrada dissabte a la tarda va obligar a suspendre la competició de categoria benjamí abans de disputar-se les semifinals, els organitzadors del IX Trofeu Benèfic del Bages van aconseguir superar, per primera vegada, la xifra d’una tona d’aliments recaptats per nodrir les dependències del Rebost, el banc d’aliments de la població. Diumenge, el FC Barcelona es va proclamar campió de la competició per a equips alevins.