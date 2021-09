El CF Igualada de Carlos López (Primera Catalana) es va imposar l’Atlètic Lleida (1 a 3) a la final del I Trofeu Centenari de la Unió Esportiva Vic i va conquerir el preuat torneig disputat a la capital d’Osona.

Dissabte, els anoiencs van vèncer el Palamós CF (2 a 1), a la segona semifinal. Amb sis bagencs a l’equip inicial (Jonny Vinasco, Sergi Solernou, Èrik Sarmiento, Joan Altimira, Rafel Pérez i Biel Rodríguez), els igualadins van adquirir avantatge mitjançant Joel Méndez (min 25). Als sis minuts de la represa, Gerard Mercader va reequilibrar el marcador. L’adversitat va esperonar el CF Igualada i Juanpi Sepúlveda (min 63) va segellar l’accés dels blaus a la final.

A la primera semifinal, la UE Vic i l’Atlètic Lleida havien signat taules (1 a 1), amb gols Daniel Vargas (min 34) pels lleidatans i Sergi Estrada (min 70) pels vigatans. Els penals van determinar el finalista (2 a 3).

Diumenge, a la final, un gol en pròpia porteria del lleidatà Marc Enríquez (min 32) va donar un avantatge inicial als anoiencs que Daniel Vargas (min 42) va neutralitzar. La resposta dels jugadors de Carlos López va ser immediata i el central bagenc Soufian Grana va marcar dos minuts després. La segona meitat va ser molt competida i Franco Nantez no va poder sentenciar la victòria blava fins al minut 89 (1 a 3).

Pel que fa als altres dos equips de Primera Catalana de l’àmbit de Regió7, el CF Solsona va cedir, dissabte, al terreny de joc del CF Vic Riuprimer (3 a 1). Albert Garrido va avançar els escapulats a l’electrònic (min 4), però els locals van remuntar amb gols de Jaume Vallcorba (min 13) i Ferran Sadurní (minuts 68 i 89). Per la seva part, el CF Martorell es va imposar in extremis per 1 a 0 al CFA Espluguenc (Segona Catalana), dissabte, gràcies a un gol de Ross Willox (min 89). Diumenge, els martorellencs van empatar a dos amb el FC Santboià (Primera Catalana). Carles Caballería (min 12) i David Olid (min 89) van marcar pels amfitrions.