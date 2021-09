La palista urgellenca del Cadí Canoë-Kayak Núria Vilarrubla ha iniciat aquest dimarts amb medalla la seva participació en els mundials que es disputen des de dimarts a Bratislava (Eslovàquia). L’esportista, vuitena classificada en la competició individual dels Jocs Olímpics de Tòquio, compartia formació amb les bases Miren Lazkano i Klara Olazabal en la prova de patrulles de C1 i van aconseguir pujar al segon graó del podi, només superades per les representants de la República Txeca.

Així, les txeques, amb una formació composta per les germanes Gabriela i Martina Satkova i Tereza Fiserova, van quedar primeres, amb un temps de 110,43, només amb un 1,57 segons de diferència sobre el combinat espanyol. El tercer lloc va correspondre al combinat de Rússia.

Aquesta és la tercera medalla que Vilarrubla obté en la competició de C1 d’uns mundials. El 2019, just abans de la pandèmia i en el que havia de ser l’any preolímpic, ja va ser segona per equips en la competició disputada a la Seu d’Urgell. Abans, el 2015, va ser tercera individual a Londres. La palista urgellenca també acumula dues medalles d’or, dues de plata i tres de bronze en els europeus, a més de destacats resultats en proves de la Copa del Món, com el bronze a la que es va fer a la Seu fa poques setmanes. Vilarrubla. Avui començarà a competir en la prova individual.