Navarcles va tornar a ser, diumenge, l’epicentre del ciclisme de muntanya a la Catalunya Central. La població bagenca va acollir la sortida i l’arribada de la 33a edició de la Marxa Selènika, tot un clàssic de les proves ciclistes de caràcter no competitiu. Enguany, 424 dels 451 inscrits van completar els 73 quilòmetres i van superar els 1.958 metres de desnivell positiu acumulat que plantejava el repte ciclista ideat per la Penya Ciclista de Navarcles, l’anomenada marxa de resistència en BTT.

Tot i que l’organització no elabora una classificació oficial ni premia els ciclistes més ràpids i hàbils, hauríem d’explicitar que el santfruitosenc Guillem Muñoz va completar el circuit en 3 hores, 7 minuts i 27 segons, és a dir, va necessitar un segon menys que Melcior Faja i Josep Enric Farriol. Guillem Muñoz, participa amb assiduïtat a la Marxa Selènika i ha assolit aquesta mateixa consecució en altres vuit edicions, les corresponents als anys 2007, 2010, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 i 2019.

Vint dels 424 ciclistes que van finalitzar la sortida van ser fèmines. La mataronina Anna Jordens va ser la més ràpida. Va gaudir del recorregut durant 4 hores i 15 segons. El segon millor registre va correspondre a Sílvia Pociello (4 hores, 6 minuts i 34 segons). Aida Viladrich (4 hores, 8 minuts i 3 segons) hauria pujat a un hipotètic tercer graó del podi.

Tal com va ocórrer amb molts altres esdeveniments esportius, l’any 2020 la Marxa Selènika es va haver de suspendre. Inicialment, estava prevista pel diumenge, 20 de setembre, però les traves burocràtiques que l’organització va haver d’afrontar per facilitar el trànsit dels ciclistes per un pas alternatiu al pont de Cabrianes, en obres, van obligar a ajornar la marxa fins el novembre. Aleshores, la vigència del confinament municipal per a determinades activitats esportives va impossibilitar-ne la realització.

Tal com assenyala Pep Lluís Jurado, membre de la comissió organitzadora, «el recorregut de l’edició d’enguany ha estat el d’aquella Marxa Selènika no nata en un 85%». A més, «tres cinquenes parts del circuit eren del tot inèdites». Després que els alcaldes de Navarcles i de Sant Fruitós de Bages, Josep Maria Feliu i Àdria Mazcuñán, fessin esclatar el petard que dona inici a la marxa, els ciclistes es van dirigir de Navarcles a Talamanca «per un circuit que comportava travessar rieres en diverses ocasions per un terreny trencat». Una vegada a la Tatgera, els participants van recórrer una espectacular àrea obaga fins a Talamanca. L’inici del segon tram va consistir «en quasi sis quilòmetres d’ascensió constant fins a la serra de la Mussara, per després baixar arran de la llera del riu Calders fins al serrat de la Tirolena», abans de dirigir-se a la masia de la Moretona (Moià). Tot seguit, un tram rehabilitat de l’antic camí ral va conduir els ciclistes fins a la riera de Malrubí, abans d’afrontar la baixada fins a Artés per una altra obaga inoblidable. La roureda de la masia de les Tàpies (Calders) i la necròpolis de Partegàs van ser els últims grans al·licients del recorregut. Les furgonetes cedides per MAAS Grup Automobilístic van facilitar la logística de l’organització.